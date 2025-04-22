أخبار جيدة لـ ريال مدريد.. تقرير: كارباخال يعود للتدرب بالكرة

الثلاثاء، 22 أبريل 2025 - 16:54

كتب : FilGoal

داني كارباخال - ريال مدريد ضد ألميريا

عاد داني كارباخال لاعب ريال مدريد للتدرب بالكرة مرة أخرى.

وتعرض الظهير الأيمن للإصابة في الركبة في الدقائق الأخيرة أمام فياريال في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، بعد التحامه مع يريمي بينو لاعب فياريال.

وحسب برنامج الشيرينجيتو فإن اللاعب الإسباني عاد للتدرب بالكرة بعد تعافيه من إصابة بالرباط الصليبي.

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ولعب كاراباخال هذا الموسم 11 مباراة مع ريال مدريد في مختلف المسابقات.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة خيتافي غدا الأربعاء بالجولة 33 من الدوري الإسباني على ملعب كوليسيوم.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة.

ويبتعد ريال مدريد عن برشلونة المتصدر بفارق 4 نقاط.

بينما يأتي خيتافي في المركز الـ12 برصيد 39 نقطة.

داني كارباخال ريال مدريد الدوري الإسباني خيتافي
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