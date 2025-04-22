تشواميني: سنواصل المنافسة على الدوري.. وسعيد لحصد جائزة لاعب الشهر

الثلاثاء، 22 أبريل 2025 - 16:30

كتب : FilGoal

برشلونة - ريال مدريد - يامال - تشواميني

عبر أوريلين تشواميني لاعب ريال مدريد عن سعادته بحصوله على جائزة لاعب الشهر في الفريق، وعلى الجانب الآخر شدد أن الملكي سيواصل المنافسة على الدوري.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة خيتافي غدا الأربعاء بالجولة 33 من الدوري الإسباني على ملعب كوليسيوم.

وقال اللاعب الفرنسي لموقع ناديه: "سعيد للغاية بالحصول على جائزة لاعب الشهر في الفريق، هذا الشيء يعني لي الكثير، أسعى كل يوم لأحسن أدائي سواء بالكرة أو دونها".

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وأضاف "هدفي مساعدة زملائي في الفريق قدر الإمكان وتحقيق الفوز في المباريات".

وتابع "مباراة خيتافي مهمة، نحن في المرحلة الأخيرة من الموسم، ولذلك تصبح المباريات أكثر أهمية".

وأنهى حديثه قائلا: "علينا الالتزام وبذل أقصى مجهود ممكن للفوز ومواصلة المنافسة على الدوري الإسباني".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة.

ويبتعد ريال مدريد عن برشلونة المتصدر بفارق 4 نقاط.

بينما يأتي خيتافي في المركز الـ12 برصيد 39 نقطة.

أوريلين تشواميني ريال مدريد الدوري الإسباني خيتافي
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