مدرب خيتافي: أنشيلوتي أفضل مدرب لـ ريال مدريد.. وأرغب في مشاركة مبابي

الثلاثاء، 22 أبريل 2025 - 16:01

كتب : FilGoal

خوسيه بوردالاس

يرى خوسي بوردالاس مدرب خيتافي أن كارلو أنشيلوتي هو أفضل مدرب لريال مدريد.

ويستعد خيتافي لمواجهة ريال مدريد على ملعب كوليسيوم غدا الأربعاء في الجولة 33 من الدوري الإسباني.

وقال بوردالاس خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أنا أحترم كارلو أنشيلوتي وأقدره كباقي المدربين لأنها مهنة معقدة، أنا لست الشخص المناسب لتحديد ما إذا كان المسؤول عن نتائج الفريق، ولكن لا أعتقد ذلك لأن ما حققه مع ريال مدريد سيكون من الصعب على أي شخص تحقيقه".

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وواصل "يتبقى لأنشيلوتي بطولتين محليتين وقد فاز تقريبا بكل شيء من قبل ولذلك لا يوجد مناقشة حوله، هو مدرب ريال مدريد وهو الأفضل للفريق حاليا".

وتابع "لا يوجد وقت جيد لمواجهة ريال مدريد، لديهم أحد أفضل قوائم الفرق في العالم وخيارات متعددة ونعلم الصعاب التي سنواجهها والفرق بين ميزانيتنا وميزانيتهم ولا أعتقد أنهم يفركون في نهائي الكأس لأن المنافسة على الدوري لا تزال موجودة".

وأضاف "مبابي لاعب رائع ودائما ما أقول إنني أحب مواجهة أفضل اللاعبين لأن المباراة تصبح أكثر جاذبية وعندما يبتعدون يكون الأمر غير جيد لكرة القدم ولكن ريال مدريد لديه خيارات كافية لتعويض غياب أي لاعب".

ويحتل خيتافي المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة.

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