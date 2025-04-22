موكوينا: الأهلي مرجع لجميع الأندية الإفريقية ولا أشعر بالحسد تجاهه

الثلاثاء، 22 أبريل 2025 - 15:44

كتب : FilGoal

موكوينا - الوداد المغربي

أشاد رولاني موكوينا المدير الفني لـ الوداد الغربي بنظيره الأهلي قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية 2025.

ويستعد الوداد لخوض منافسات كأس العالم للأندية المقرر لها في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو إلى 14 يوليو المقبلين.

وقال المدرب الجنوب إفريقي لصحيفة توتو سبورت: "أشعر ببعض الحسد تجاه الأهلي؟ هذه الكلمة قوية نوعا ما، هناك احترام وإعجاب بما حققه الأهلي ونجاحه مثير للإعجاب، لا شك في ذلك".

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وأتم "الأهلي مرجع لجميع الأندية الإفريقية، هذا دليل على أنه من الممكن بالاستقرار والعمل الجاد التطلع إلى مستويات مماثلة".

ويقع الوداد المغربي في مجموعة نارية رفقة أندية يوفنتوس ومانشستر سيتي والعين الإماراتي.

ويستهل الوداد مشواره بمواجهة مانشستر سيتي يوم 18 يونيو قبل أن يواجه يوفنتوس ثم مانشستر سيتي.

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