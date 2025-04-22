خبر في الجول - الزمالك يتمم اتفاقه مع محترف سلة الأهلي السابق

الثلاثاء، 22 أبريل 2025 - 15:18

كتب : إبراهيم رمضان

كيني هايز - كرة سلة

أتم نادي الزمالك اتفاقه مع الأمريكي كيني هايز محترف سلة الأهلي السابق.

ويسعى الزمالك لتعزيز صفوفه خلال المبارايات المتبقة من الموسم الحالي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك أتم اتفاقه مع محترف سلة الأهلي السابق كيني هايز ويتبقى إتمام إجراءات تسجيله لخوض المتبقي من الموسم.

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وبدأ كيني هايز مسيرته مع فريق مين ريد كلوز بين عامي 2010 و2012.

ولعب هايز في الدوري التركي وفي نادي أحد السعودي قبل ان ينضم للنادي الأهلي.

وسيخوض هايز تجربته الثانية في الدوري المصري رفقة الزمالك بعدما خاض الأولى بقميص الأهلي.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة السلة أعلن جدول مباريات ربع النهائي والتي تقام بنظام Best of 5 أي الفائز بـ 3 مباريات يحسم تأهله لنصف النهائي.

وجاءت المباريات كالآتي:

الاتحاد × سموحة

الأهلي × هليوبوليس

الزمالك × المصرية للاتصالات

سبورتنج × الجزيرة

وتقام المباراة الأولى يوم الخميس 24 أبريل الجاري بينما الثانية يوم 25 من الشهر نفسه أمام الثالثة فستكون يوم 28 أبريل.

وحال الاحتياج للمباراتين الرابعة والخامسة ستكون يومي 29 أبريل الجاري و3 مايو المقبل.

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