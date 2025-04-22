قائمة ريال مدريد - استبعاد مبابي من مواجهة خيتافي

الثلاثاء، 22 أبريل 2025 - 14:56

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد ضد أوساسونا

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد القائمة المستدعاه لمباراة خيتافي.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة خيتافي غدا الأربعاء بالجولة 33 من الدوري الإسباني على ملعب كوليسيوم.

وتم استبعاد كيليان مبابي من قائمة الفريق لعدم الجاهزية رغم عودته للتدريبات اليوم الثلاثاء.

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وكان مبابي قد تعرض للإصابة بالكاحل خلال مواجهة أرسنال في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وغاب النجم الفرنسي عن مواجهة أتلتيك بلباو الماضية في الدوري بسبب الإيقاف.

وجاءت القائمة كالتالي:

الحراس: تيبو كورتوا - فران جونزاليس - أندري لونين

الدفاع: دافيد ألابا - لوكاس فاسكيز - خيسوس فاييخو - فران جارسيا - أنطونيو روديجير - راؤول أسينسيو

الوسط: جود بيلينجهام - إدواردو كمافينجا - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - أردا جولر - أوريلين تشواميني - داني سيبايوس.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو - إندريك - براهيم دياز - جونزالو جارسيا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة.

ويبتعد ريال مدريد عن برشلونة المتصدر بفارق 4 نقاط.

بينما يأتي خيتافي في المركز الـ12 برصيد 39 نقطة.

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