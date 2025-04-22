خبر في الجول - الأهلي يتسلم مكافأة كأس القارات الثلاث.. وينتظر الدفعة الأولى من مونديال الأندية
الثلاثاء، 22 أبريل 2025 - 14:43
كتب : أحمد الخولي
تسلم النادي الأهلي مكافأة الحصول على لقب كأس القارات الثلاث بعد فوزه على العين الإماراتي.
وفاز الأهلي على العين 3-0 ليتوج بكأس بطولة أبطال القارات الثلاث آسيا وإفريقيا والمحيط الهادئ.
وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي تسلم 2.5 مليون دولار مكافآة فوزه بكأس القارات الثلاث على حساب العين الإماراتي.
وينتظر الأهلي نهاية الشهر الجاري وصول قيمة الدفعة الأولى من مستحقاته نظير المشاركة في كأس العالم للأندية التي يصل مجموعها لـ 9.5 مليون دولار.
وسيتسلم الأهلي مبلغ الـ9.5 مليون دولار على دفعات تبدأ من نهاية شهر أبريل الجاري.
ويستعد الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر اقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية.
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