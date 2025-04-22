مؤتمر أنشيلوتي: مبابي سيكون جاهزا أمام برشلونة.. وأريد الاستمرار لأطول فترة ممكنة

الثلاثاء، 22 أبريل 2025 - 14:25

كتب : FilGoal

أنشيلوتي - ريال مدريد

شدد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على أن كيليان مبابي لن يشارك أمام خيتافي لكنه سيكون متواجدا خلال مواجهة برشلونة المرتقبة.

ويلعب ريال مدريد ضد خيتافي غدا ضمن الجولة 33 من الدوري الإسباني.

بينما يواجه برشلونة يوم السبت المقبل ضمن نهائي كأس ملك إسبانيا.

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وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي "مبابي وميندي ليسا جاهزين لمواجهة خيتافي، أعتقد أن كلاهما سيكون جاهزا لمواجهة برشلونة يوم السبت".

وأضاف "صافرات الاستهجان ضد مبابي؟ لقد تأذى من الإصابة، لأنه لا يستطيع مساعدة الفريق. إنه يفعل كل شيء من أجل التواجد أمام برشلونة في نهائي الكأس".

وتابع "خيتافي يلعب كرة قدم منظمة بشكل جيد جدا ويملك أفكارا واضحة. نحن مستعدون، لأنه كلما اقتربنا من نهاية الموسم، أصبحت المباريات أكثر أهمية لجميع الفرق".

وشدد "ليس لدي خلاف مع أحد، أنا أحب هذه الدكة (تدريب ريال مدريد) آمل أن أستمر هنا لأطول فترة ممكنة، وإذا انتهى في يوم من الأيام، سأكون ممتنا وأرفع قبعتي لهذا النادي".

وأتم "يتوجب علي أن أتحمل مسؤولية بعض الأخطاء. لكن هذا هو التقييم الذي يمكننا أن نجريه في نهاية الموسم".

يذكر أن مبابي قد تعرض للإصابة بالكاحل خلال مواجهة أرسنال في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وغاب النجم الفرنسي عن مواجهة أتلتيك بلباو الماضية في الدوري بسبب الإيقاف.

وشارك مبابي في 49 مباراة بقميص ريال مدريد حتى الآن وتمكن من تسجيل 32 هدفا وصناعة 4 آخرين.

برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة وبفارق 4 نقاط عن ريال مدريد.

ريال مدريد الدوري الإسباني
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