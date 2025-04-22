تقرير: لاتسيو يرفض لعب مباراته المؤجلة ضد جنوى بعد وفاة بابا الفاتيكان

الثلاثاء، 22 أبريل 2025 - 13:51

كتب : FilGoal

كلاوديو لوتيتو رئيس لاتسيو

يرفض لاتسيو خوض مباراته المؤجلة ضد منافسه جنوى في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وأعلنت رابطة الأندية الإيطالية تأجيل مباريات أمس الاثنين إلى الأربعاء المقبل بسبب وفاة بابا الفاتيكان.

وكان الفاتيكان قد أعلن صباح الاثنين الماضي وفاة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان عن عمر يناهز 88 عاما.

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وحسب كورييري ديلو سبورت فإن لاتسيو يرفض لعب المباراة لعدم استشارة النادي أولا قبل تحديد الموعد الجديد.

وأفادت الصحيفة أن لاتسيو يرفض خوض المباراة أيضا لعدم الأخذ في الاعتبار التزامات الفريق.

وتم تأجيل 3 مباريات بخلاف مباراة لاتسيو ضد جنوى بعد وفاة بابا الفاتيكان.

وكانت المباريات كالتالي:

تورينو × أودينيزي

كالياري × فيورنتينا

بارما × لاتسيو

ويحتل لاتسيو المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 56 نقطة.

بينما ياتي جنوى في المركز الـ13 برصيد 39 نقطة.

لاتسيو جنوى الدوري الإيطالي يوفنتوس
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