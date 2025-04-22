لإقامة جنازة بابا الفاتيكان.. تأجيل 3 مباريات في الدوري الإيطالي

أعلن ماسيمو موسوميتشي وزير الحماية المدنية والسياسات البحرية الإيطالي تأجيل مباريات الدوري الإيطالي يوم السبت المقبل لإقامة جنازة بابا الفاتيكان في نفس اليوم.

وكان الفاتيكان قد أعلن صباح الاثنين الماضي وفاة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان عن عمر يناهز 88 عاما.

وقال موسوميتشي لوكالة الأنباء الإيطالية: "مباريات الدوري الإيطالي التي ستقام السبت المقبل ستؤجل إلى الأحد لإقامة جنازة بابا الفاتيكان".

وأجلت 3 مباريات من الجولة 34 من الدوري الإيطالي والتي كان من المقرر يوم السبت المقبل إلى الأحد.

المباريات التي أجلت هي:

إنتر × روما

لاتسيو × بارما

كومو × جنوى

وفي حال لعب إنتر يوم الأحد، سيخوض مباراة الذهاب ضد برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء 30 أبريل، وسيتضح موقف النيراتزوري من موعد اللقاء الجديد ضد روما بسبب ضيق الوقت بين المواجهتين.

ويتصدر إنتر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 71 نقطة بالتساوي مع نابولي الوصيف.

ويأتي أتالانتا في المركز الثالث برصيد 64 نقطة.