قائمة برشلونة - استبعاد ليفاندوفسكي وتواجد فاتي ضد ريال مايوركا

أعلن هانز فليك المدير الفني لـ برشلونة القائمة المستدعاه لمواجهة منافسه ريال مايوركا.

ويواجع برشلونة خصمه ريال مايوركا في المباراة التي ستجمعهما الليلة في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة غياب روبرت ليفاندوفسكي بسبب الإصابة التي يعاني منها في الفخذ.

واستبدل المهاجم البولندي في المباراة الماضية ضد سيلتا فيجو بعدما أصيب خلال سير اللقاء.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: إنياكي بينيا - فويتشيك تشيزني - دييجو كوتشين.

الدفاع: باو كوبارسي - رونالد أراوخو - إينييجو مارتينيز - أندرياس كريستنسن - جول كوندي - إريك جارسيا - هيكتور فورت - جيرارد مارتن.

الوسط: جافي - بيدري - بابلو توري - فيرمين لوبيز - فرينكي دي يونج - باو فيكتور.

الهجوم: فيران توريس - أنسو فاتي - رافينيا - لامين يامال - داني أولمو.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة.

ويأتي ريال مايوركا في المركز السابع برصيد 44 نقطة.