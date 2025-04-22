وكيل نجم أتالانتا يعترف بمفاوضات الهلال السعودي

الثلاثاء، 22 أبريل 2025 - 12:58

كتب : FilGoal

أتالانتا - بطل الدوري الأوروبي

اعترف أندري كوري وكيل إيديرسون لاعب أتالانتا بمفاوضات نادي الهلال السعودي لضم اللاعب البرازيلي.

وارتبط إيديرسون بالانتقال إلى أرسنال خلال الفترة الماضية لكن الهلال يرغب أيضا في ضمه.

وقال أندري كوري وكيل البرازيلي إيديرسون لاعب أتالانتا عبر صحيفة الرياضية السعودية: "نعم تلقينا اتصالات من جانب الهلال بشأن ضم إيديرسون بداية من الموسم المقبل".

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فيما أشارت صحيفة ماركا الإسبانية، إلى أن الهلال ينافس أرسنال على ضم إيديرسون من أجل تدعيم صفوفه في كأس العالم للأندية.

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ويبدأ الهلال مشواره في كأس العالم للأندية أمام ريال مدريد يوم 18 يونيو المقبل، على ملعب هارد روك في ميامي.

إيديرسون شارك خلال الموسم الجاري، في 31 مباراة مع أتالانتا في الدوري الإيطالي وسجل 6 أهداف وصنع هدفين.

صاحب الـ 24 عاما بدأ مسيرته الاحترافية مع فريق كروزيرو البرازيلي، قبل أن ينتقل إلى صفوف فورتاليزا ثم كورينثيانز، ومنها إلى ساليرنيتانا الإيطالي في 2022.

وفي صيف 2022 انضم إيديرسون لصفوف أتالانتا ليبدأ معه مسيرة مميزة.

الهلال السعودي أتالانتا إيديرسون
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