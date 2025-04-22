عودة مبابي لتدريبات ريال مدريد قبل مواجهة خيتافي
الثلاثاء، 22 أبريل 2025 - 11:46
كتب : FilGoal
عاد كيليان مبابي لاعب ريال مدريد لتدريبات الفريق الجماعية.
كيليان مبابي
النادي : ريال مدريد
وكان مبابي قد تعرض للإصابة بالكاحل خلال مواجهة أرسنال في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وغاب النجم الفرنسي عن مواجهة أتلتيك بلباو الماضية في الدوري بسبب الإيقاف.
ويشارك مبابي في التدريبات الجارية حاليا للفريق استعدادا لمواجهة خيتافي.
ويستعد ريال مدريد لمواجهة خيتافي غدا الأربعاء بالجولة 33 من الدوري الإسباني على ملعب كوليسيوم.
وكانت الصحافة الإسبانية قد أشارت إلى إمكانية تأجيل عودة مبابي للمشاركة مع الفريق إلى نهائي كأس ملك إسبانيا ضد برشلونة بشكل مباشر.
وشارك مبابي في 49 مباراة بقميص ريال مدريد حتى الآن وتمكن من تسجيل 32 هدفا وصناعة 4 آخرين.
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