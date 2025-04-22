مواعيد مباريات الثلاثاء 22 أبريل - برشلونة ضد مايوركا.. وربع نهائي كأس عاصمة مصر

الثلاثاء، 22 أبريل 2025 - 10:15

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي - ليستر سيتي

ينطلق اليوم دور ربع نهائي كأس عاصمة مصر، كما تبدأ جولة جديدة بالدوريات الأوروبية.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 22 أبريل والقنوات الناقلة.

الدوري الإنجليزي

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مانشستر سيتي × أستون فيلا.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

فالنسيا × إسبانيول.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

برشلونة × ريال مايوركا.. 9:30 مساء بي إن سبورتس 3.

الدوري السعودي

ضمك × النصر.. 6:05 - تطبيق شاهد.

الوحدة × أهلي جدة.. 6:20 مساء - تطبيق شاهد.

الدوري الفرنسي

نانت × باريس سان جيرمان.. 8:45 مساء - بي إن سبورتس 4.

كأس عاصمة مصر

إنبي × حرس الحدود.. 7:00 مساء - أون سبورت 1.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

برشلونة مواعيد مباريات الثلاثاء الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني كأس عاصمة مصر
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