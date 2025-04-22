مواعيد مباريات الثلاثاء 22 أبريل - برشلونة ضد مايوركا.. وربع نهائي كأس عاصمة مصر
الثلاثاء، 22 أبريل 2025 - 10:15
كتب : FilGoal
ينطلق اليوم دور ربع نهائي كأس عاصمة مصر، كما تبدأ جولة جديدة بالدوريات الأوروبية.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 22 أبريل والقنوات الناقلة.
الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي × أستون فيلا.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الإسباني
فالنسيا × إسبانيول.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
برشلونة × ريال مايوركا.. 9:30 مساء بي إن سبورتس 3.
الدوري السعودي
ضمك × النصر.. 6:05 - تطبيق شاهد.
الوحدة × أهلي جدة.. 6:20 مساء - تطبيق شاهد.
الدوري الفرنسي
نانت × باريس سان جيرمان.. 8:45 مساء - بي إن سبورتس 4.
كأس عاصمة مصر
إنبي × حرس الحدود.. 7:00 مساء - أون سبورت 1.
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