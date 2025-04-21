كرة طائرة - الفوز الثاني.. الأهلي يهزم الحرس الجمهوري الكونغولي في بطولة إفريقيا

تغلب الأهلي على الحرس الجمهوري الكونغولي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة.

وتفوق الأهلي بنتيجة 3-0 في مجموع الأشواط، بينما جاءت نتائج الأشواط كالتالي: 25-14 / 25-13 / 25-19

ويقع الأهلي في المجموعة الثانية رفقة فرق الفتح المغربي والحرس الجمهوري الكونغولي ووحدة الخدمات العامة الكينية وكاستل الجزائري ونيمو ستارز الأوغندي.

وتغلب الأهلي على الفتح الرباطي بثلاثة أشواط دون مقابل ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتستضيف ليبيا منافسات بطولة إفريقيا لرجال الكرة الطائرة خلال الفترة من 18 إلى 30 أبريل الجاري.

وجاءت قائمة الأهلي تحت قيادة الإسباني فرناندو مونزو:

حسام يوسف - عبد الحليم عبو - مصطفى جابر - زياد أسامة - سيف عابد - محمد عسران - أحمد عزب - عبد الرحمن الحسيني - إسلام محمد - يوندر جارسيا - محمد رمضان - خالد عادل - محمد عثمان - عبد الرحمن سعودي.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لبطولة إفريقيا برصيد 16 لقبا وبفارق 10 ألقاب عن الصفاقسي التونسي أقرب منافسيه.

ونجح الأهلي في تحقيق اللقب في آخر 5 مشاركات شارك بهم في البطولة بينما غاب الفريق عن نسختي 2021 و2023.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق اعتذار الزمالك عن عدم المشاركة في بطولة إفريقيا.

وبذلك يصبح الأهلي ممثل مصر الوحيد في البطولة.