خبر في الجول - بيراميدز يعترض على موعد نهائي كأس مصر

أرسل بيراميدز اعتراضا على موعد مباراة نهائي كأس مصر والتي ستجمع بينه وبين الزمالك.

ويلتقي الزمالك مع بيراميدز في نهائي كأس مصر يوم 20 مايو المقبل.

وعلم FilGoal.com: أن بيراميدز قد تقدم باعتراض على موعد المباراة لعدم تكافؤ الفرص، إذا سيحصل الزمالك على راحة لمدة 7 أيام بينما يخوض بيراميدز مباراة في الدوري يوم 17 مايو.

ويتلقي بيراميدز مع بتروجت يوم 17 مايو في الدوري، بينما يلعب الزمالك مباراه الأخيرة ضد بيراميدز يوم 13 في الدوري قبل مواجهته من جديد في الكأس.

وتأهل الزمالك وبيراميدز لنهائي كأس مصر 2024-25، بالتفوق على سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي على الترتيب.

وكشف اتحاد الكرة عبر حسابه الرسمي عن إقامة المباراة يوم 20 مايو.

وذكر الاتحاد أنه سيتم تحديد ملعب المباراة وكافة الترتيبات في وقت لاحق.

ويأتي تحديد ذلك الموعد بعد خروج الزمالك وبيراميدز من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة).

ومن المقرر أن يقام إياب ربع نهائي كأس العاصمة يوم 20 و21 مايو.

وكان مصدر من اتحاد الكرة كشف سابقا عن تأخر موعد الإعلان لـ FilGoal.com: "لم نحدد موعد نهائي كأس مصر لعدة أسباب أبرزها معرفة موقف بيراميدز من المشاركة القارية".

وتأهل بيراميدز إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

ويلتقي بيراميدز أمام أورلاندو بايرتس في ذهاب نصف نهائي الكأس يوم السبت 19 إبريل، قبل خوض مواجهة الإياب يوم الجمعة 25 إبريل.

ويقام نهائي دوري أبطال إفريقيا يومي 24 مايو و1 يونيو.

وفي حالة تأهل بيراميدز إلى المباراة النهائية سيلتقي أمام الفائز من مواجهة الأهلي أمام صنداونز الجنوب إفريقي.

وفي مسابقة الدوري، من المنتظر أن ينهي بيراميدز مشواره في الدوري المصري بلقاء سيراميكا كليوباترا يوم 28 مايو المقبل.

بينما يختتم الزمالك موسمه بلقاء فاركو في الأول من يونيو المقبل.