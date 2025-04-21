مصدر من الزمالك لـ في الجول: أحمد حمدي جاهز للمشاركة والقرار في يد الجهاز الفني

الإثنين، 21 أبريل 2025 - 23:09

كتب : FilGoal

هدف واحتفال أحمد حمدي بهدف الزمالك ضد نهضة بركان - نهائي الكونفدرالية

تأكدت جاهزية أحمد حمدي لاعب وسط الزمالك للعودة للمشاركة مع الفريق من جديد وذلك بعد تعافيه من الإصابة.

أحمد حمدي

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال مصدر من الزمالك لـFilGoal.com: "أحمد حمدي جاهز للمشاركة مع الفريق بشكل طبيعي والأمر في يد الجهاز الفني".

وأضاف "اللاعب أجرى قياسات بدنية وطبية في دبي وحصل على تصريح المشاركة في المباريات من محمد أسامة طبيب الفريق".

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وأكمل "تم عرض نتائج القياسات على الطبيب الذي أجرى الجراحة لأحمد حمدي وأكد جاهزية اللاعب للمشاركة في المباريات".

وكان أحمد حمدي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي منذ ما يقرب من عام خلال نهائي الكونفدرالية الإفريقية الموسم الماضي.

ومن المنتظر أن يعود أحمد حمدي للمشاركة مع الزمالك في الفترة المقبلة والقرار في يد جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق.

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