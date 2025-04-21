انتصار مثير.. اتحاد جدة يفوز على الاتفاق ويبتعد بالصدارة

حقق اتحاد جدة فوزا مثيرا على الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب الملك عبد الله بالجولة 29 من الدوري السعودي.

الفوز رفع رصيد الاتحاد للنقطة 68 في صدارة جدول الترتيب ليوسع الفارق مع الهلال صاحب المركز الثاني إلى 6 نقاط.

بينما توقف الاتفاق عند النقطة 40 في المركز السابع.

تقدم الاتفاق بالهدف الأول في الدقيقة الخامسة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء غيرت اتجاهها من الحارس وسكنت الشباك.

وتعادل الاتحاد عن طريق دانيلو بيريرا بمتابعة لعرضية كريم بنزيمة داخل منطقة الجزاء.

وأضاف بنزيمة بنفسه الهدف الثاني في الدقيقة 35 مستغلا خطأ من مدافع الاتفاق لينفرد ويسجل بنجاح في الشباك.

وقبل نهاية الشوط سجل حسام عوار الهدف الثالث للاتحاد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وسجل دانيلو بيريرا هدف تقليص الفارق للاتفاق في الشوط الثاني بالخطأ في مرماه.

وسيلعب الاتحاد مباراته القبلة ضد النصر يوم الأربعاء 7 مايو، بينما يلتقي الاتفاق مع الخليج يوم 2 مايو.

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