وكيله: هذه حقيقة خروج بيسيرو من فندق إقامته بسبب المصاريف.. ومنزعج لخسارة زيزو

الإثنين، 21 أبريل 2025 - 22:57

كتب : FilGoal

جوزيه بيسيرو - المدير الفني لفريق الزمالك

كشف مروان الشربيني وكيل أعمال جوزيه بيسيرو المدير الفني لـ الزمالك حقيقة خروجه من فندق إقامته بسبب عدم دفع مصاريف الإقامة.

وقال الشربيني عبر إم بي سي مصر 2: "تحدثت مع بيسيرو وقال لي إن أنباء خروجه من فندق إقامته بسبب عدم دفع مصاريف الإقامة غير حقيقية".

وأضاف "بيسيرو كان يعلم أن الأمور في الزمالك صعبة، لكنه يركز في المباريات المتبقية من الدوري ونهائي كأس مصر ضد بيراميدز".

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وأكمل "الزمالك لم يتحدث معنا بشأن تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري".

وتابع "بيسيرو منزعج من خسارة زيزو لأنه لاعب مهم لكنه مسؤول عن إدارة الفريق".

وواصل "حتى الآن لم يتحدث بيسيرو مع إدارة الزمالك بشأن احتياجات الفريق للموسم المقبل لأنه يركز على المباريات المتبقية للموسم الحالي".

وشدد "تجديد بيسيرو مع الزمالك مشترط بالفوز ببطولات هذا الموسم أو بالاتفاق بين الطرفين".

وأردف "تركيز بيسيرو في الوقت الحالي على إنهاء الموسم بشكل جيد مع الزمالك بعد ذلك سيحسم قراره".

وأنهى حديثه قائلا: "الأمور المادية بين بيسيرو والزمالك على ما يرام".

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه المصري في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الثالثة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 38 نقطة ويبتعد عن الأهلي الوصيف بنقطتين وعن بيراميدز المتصدر بـ6 نقاط.

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