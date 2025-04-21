رومانو: كونسيساو يواجه خطر الإقالة.. وموقف فيليكس من الاستمرار في ميلان

الإثنين، 21 أبريل 2025 - 22:26

كتب : FilGoal

سيرخيو كونسيساو - ميلان

أفاد فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس، أن من المرجح إقالة سيرجيو كونسيساو المدير الفني لـ ميلان نهاية الموسم الجاري.

وتم تعيين كونسيساو خلال الموسم الحالي خلفا للبرتغالي الآخر باولو فونسيكا.

وحسب رومانو فإن أيام كونسيساو أصبحت معدودة مع الروسونيري بعد النتائج الأخيرة.

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ووفقا لرومانو فإن كونسيساو أقرب أن تتم إقالته عقب انتهاء الموسم.

وينتهي عقد كونسيساو مع ميلان بنهاية الموسم المقبل.

وعلى الجانب الآخر، أشار رومانو إلى أن تجربة جواو فيليكس مع ميلان ستنتهي وسيعود إلى تشيلسي.

وانضم فيليكس إلى ميلان على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من تشيلسي.

ولعب فيليكس مع ميلان 14 مباراة وسجل هدفا وصنع مثله.

ويستعد ميلان لمواجهة غريمه ميلان الأربعاء المقبل في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.

ويحتل ميلان المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 51 نقطة.

سيرجيو كونسيساو ميلان جواو فيليكس
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