التجربة الأولى.. محمود فتح الله مديرا فنيا للنجمة اللبناني

الإثنين، 21 أبريل 2025 - 22:16

كتب : FilGoal

محمود فتح الله - بيراميدز

أعلن نادي النجمة اللبناني تعاقده مع محمود فتح الله لتدريب الفريق.

وسيخوض فتح الله تجربته الأولى كمدير فني بعد تجربتين كمدرب عام.

ويتولى فتح الله تدريب النجمة خلفا لمحمد الدقة، ووقع النجم المصري على عقد حتى نهاية الموسم المقبل.

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وكان النجمة قد خسر من العهد بهدف دون رد أمس السبت ليقرر النادي رحيل المدرب.

وسبق لفتح الله ارتداء قميص النجمة كلاعب لمدة 6 أشهر في عام 2018 بعد الرحيل عن الانتاج الحربي.

وعمل فتح الله كمدرب عام في بيراميدز لمدة 5 سنوات، كما تولى منصب المدرب العام لغزل المحلة لفترة قصيرة خلال الموسم الحالي برفقة شوقي غريب.

ويحتل النجمة المركز الخامس في مجموعة التتويج باللقب في الدوري اللبناني برصيد 10 نقاط وبفارق 10 نقاط عن العهد صاحب الصدارة.

محمود فتح الله النجمة اللبناني
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