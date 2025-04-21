جو أهيد إيجلز يتوج بكأس هولندا للمرة الأولى في تاريخه

توج جو أهيد إيجلز بكأس هولندا بعد الفوز على إي زد ألكامار بركلات الترجيح.

الوقت الأصلي للمباراة كان قد انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق قبل أن يحسم جو أهيد إيجلز المباراة لصالحه بركلات التجريح.

التتويج كان هو الأول لجو أهيد إيجلز باللقب في تاريخه.

وكان جو أهيد إيجلز قد وصل للنهائي مرة واحدة في عام 1965 ولكنه خسر اللقب.

تقدم تروي باروت بالهدف الأول لألكامار في الدقيقة 54 من ركلة جزاء.

وكانت المباراة تتجه للحسم من قبل ألكامار ولكن تعادل جو أهيد إيجلز في الدقيقة 99 من ركلة جزاء أخرى سجلها ماتس ديجل.

وتسبب بيير كوبماينرز في ركلة الجزاء التي حصل عليها إيجلز بعد لمسه للكرة باليد داخل منطقة الجزاء.

اللاعب هو شقيق كوبماينرز لاعب يوفنتوس ومنتخب هولندا.

الوقت الإضافي شهد تألق جاري دي بوسير حارس إيجلز الذي تألق ومنع أكثر من فرصة محققة.

وفي ركلات الترجيح حسم إيجلز المباراة لصالحه بعد أن سجل جميع لاعبيه، بينما أهدر زيكو بورميستير ومايكل لاهدو لألكامار.

ويلعب روبن فان بومل نجل نجم كرة القدم الهولندية السابق ماركو فان بوميل ضمن صفوف ألكامار وشارك أساسيا في المباراة قبل أن يستبدل في الدقيقة 81.