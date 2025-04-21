إصابة محمد عواد في مفصل الركبة

الإثنين، 21 أبريل 2025 - 21:45

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - الأهلي - محمد عواد

تعرض محمد عواد حارس مرمى الزمالك لإصابة في مفصل الركبة.

وقال محمد أسامة طبيب الفريق للمركز الإعلامي لناديه: "محمد عواد يعاني من آلام متكررة في مفصل الركبة، ويخضع لتدريبات تأهيلية وبرنامج علاجي تحفظي".

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه المصري في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الثالثة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

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ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 1 مايو المقبل.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 38 نقطة ويبتعد عن الأهلي الوصيف بنقطتين وعن بيراميدز المتصدر بـ6 نقاط.

ويعتبر عواد الحارس الأساسي للزمالك في بطولة الدوري والكونفدرالية خلال الموسم الجاري.

بينما كان يشارك محمد صبحفي في بطولة كأس مصر وكأس عاصمة مصر.

واستعاد الزمالك اليوم لاعبه التونسي أحمد الجفالي من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية التي لحقت به في مباراة فريقه ضد إنبي.

وتدرب لاعب الاتحاد المنستيري السابق بصورة طبيعية في جميع أجزاء المران.

محمد عواد الزمالك المصري الدوري المصري محمد صبحي
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