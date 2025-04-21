جوائز لوريوس 2025 - ريال مدريد أفضل فريق في العالم.. وإنجاز العام لـ يامال

رومانو: من المرجح إقالة كونسيساو.. وموقف فيليكس من الاستمرار في ميلان

جو أهيد إيجلز يتوج بكأس هولندا للمرة الأولى في تاريخه

عاد سريعا.. بيرنلي يفوز على شيفيلد ويصعد للدوري الإنجليزي رفقة ليدز

لاعب الاتفاق السعودي يصبح مالكا لنادي في ليتوانيا

فان دايك: لم أتفاوض مع أي ناد آخر سوى ليفربول.. وأرنولد مهم لنا

المدير التنفيذي لـ ليفركوزن: لن نكون عقبة أمام تشابي ألونسو إذا أراد الرحيل

نقطة على الصعود.. ليدز يهزم ستوك بسداسية ويقترب من الدوري الإنجليزي

مؤتمر فليك: نستطيع هزيمة أي فريق في هذه الحالة.. ومباراة سيلتا جرس إنذار