جوائز لوريوس 2025 - ريال مدريد أفضل فريق في العالم.. وإنجاز العام لـ يامال

الإثنين، 21 أبريل 2025 - 21:34

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد

أقيم حفل توزيع جوائز لوريوس 2025 اليوم الاثنين في العاصمة الإسبانية مدريد.

وحضر الحفل الكثير من الرياضيين مثل كارلوس ألكاراز ورافاييل نادال نجمي التنس، وثنائي ريال مدريد لوكا مودريتش وداني كارباخال.

وأيضا تواجد أسطورة حراسة المرمى إيكر كاسياس، والأسطورة الهولندية رود خوليت.

أخبار متعلقة:
كلاسيكو الحسم يقترب.. موقف منافسة برشلونة وريال مدريد على الدوري والمباريات المتبقية تستمر المنافسة في التسعين.. ريال مدريد يجتاز بلباو بقذيفة فالفيردي ألونسو: هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن تدريب ريال مدريد وكيل كلوب يكشف حقيقة انتقاله لتدريب ريال مدريد

وأسفرت الجوائز كالتالي:

حصل ريال مدريد على جائزة أفضل فريق في العالم.

وحصد لامين يامال لاعب برشلونة جائزة أفضل إنجاز في العام.

وتوج أرماند دوبلانتيس بطل القفز بالزانة بجائزة أفضل رياضي في العالم.

وتمكن ريال مدريد من الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني والسوبر الأوروبي وكأس الإنتركونتننتال.

واستطاع لامين يامال من التتويج ببطولة يورو مع منتخب إسبانيا الموسم الماضي وأيضا حصل على بطولة السوبر الإسباني رفقة فريقه.

ريال مدريد لامين يامال برشلونة الدوري الإسباني لوريوس 2025
نرشح لكم
رومانو: من المرجح إقالة كونسيساو.. وموقف فيليكس من الاستمرار في ميلان جو أهيد إيجلز يتوج بكأس هولندا للمرة الأولى في تاريخه عاد سريعا.. بيرنلي يفوز على شيفيلد ويصعد للدوري الإنجليزي رفقة ليدز لاعب الاتفاق السعودي يصبح مالكا لنادي في ليتوانيا فان دايك: لم أتفاوض مع أي ناد آخر سوى ليفربول.. وأرنولد مهم لنا المدير التنفيذي لـ ليفركوزن: لن نكون عقبة أمام تشابي ألونسو إذا أراد الرحيل نقطة على الصعود.. ليدز يهزم ستوك بسداسية ويقترب من الدوري الإنجليزي مؤتمر فليك: نستطيع هزيمة أي فريق في هذه الحالة.. ومباراة سيلتا جرس إنذار
أخر الأخبار
كرة طائرة - الفوز الثاني.. الأهلي يهزم الحرس الجمهوري الكونغولي في بطولة إفريقيا 17 دقيقة | كرة طائرة
خبر في الجول - بيراميدز يعترض على موعد نهائي كأس مصر 27 دقيقة | الكرة المصرية
3 على 5.. موقف صراع دوري الأبطال في إنجلترا والمباريات المتبقية 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عاد للانتصارات والثالث.. نوتنجهام يضرب توتنام ويشعل صراع الأبطال 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصدر من الزمالك لـ في الجول: أحمد حمدي جاهز للمشاركة والقرار في يد الجهاز الفني ساعة | الدوري المصري
انتصار مثير.. اتحاد جدة يفوز على الاتفاق ويبتعد بالصدارة ساعة | سعودي في الجول
وكيله: هذه حقيقة خروج بيسيرو من فندق إقامته بسبب المصاريف.. ومنزعج لخسارة زيزو ساعة | الدوري المصري
رومانو: من المرجح إقالة كونسيساو.. وموقف فيليكس من الاستمرار في ميلان ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - زيزو يحرر محضرا ضد الزمالك لعدم الأمان 2 خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا رسميا من فالنسيا لضم مصطفى شوبير 3 انتهت أبطال إفريقيا - صنداونز (0)-(0) الأهلي.. الحسم في القاهرة 4 مصدر من بيراميدز يوضح لـ في الجول حقيقة طرد ثنائي الفريق بعد مباراة أورلاندو