جوائز لوريوس 2025 - ريال مدريد أفضل فريق في العالم.. وإنجاز العام لـ يامال
الإثنين، 21 أبريل 2025 - 21:34
كتب : FilGoal
أقيم حفل توزيع جوائز لوريوس 2025 اليوم الاثنين في العاصمة الإسبانية مدريد.
وحضر الحفل الكثير من الرياضيين مثل كارلوس ألكاراز ورافاييل نادال نجمي التنس، وثنائي ريال مدريد لوكا مودريتش وداني كارباخال.
وأيضا تواجد أسطورة حراسة المرمى إيكر كاسياس، والأسطورة الهولندية رود خوليت.
وأسفرت الجوائز كالتالي:
حصل ريال مدريد على جائزة أفضل فريق في العالم.
وحصد لامين يامال لاعب برشلونة جائزة أفضل إنجاز في العام.
وتوج أرماند دوبلانتيس بطل القفز بالزانة بجائزة أفضل رياضي في العالم.
وتمكن ريال مدريد من الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني والسوبر الأوروبي وكأس الإنتركونتننتال.
واستطاع لامين يامال من التتويج ببطولة يورو مع منتخب إسبانيا الموسم الماضي وأيضا حصل على بطولة السوبر الإسباني رفقة فريقه.
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