خبر في الجول - حسام حسن يبلغ اتحاد الكرة برغبته في عدم إقامة معسكر منتخب مصر المقبل

الإثنين، 21 أبريل 2025 - 21:27

كتب : محمد جمال

منتخب مصر - حسام حسن

لم يستقر الاتحاد المصري لكرة القدم على خوض منتخب مصر لمباراة ودية خلال فترة التوقف الدولي المقبلة من عدمه.

وعلم FilGoal.com أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قد أبلغ اتحاد الكرة برغبته في إقامة معسكر خلال شهر يونيو المقبل لغياب العديد من اللاعبين.

وأصبحت فرصة مواجهة جزر القمر وديا ضعيفة لعدم وجود رد من جانب مصر حتى الآن على الأرض لعدم الحصول على موافقة الجهاز الفني.

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ويتمسك اتحاد الكرة بإقامة معسكر يتم خلاله خوض مباراة ودية واحدة على الأقل للحفاظ على تصنيف المنتخب.

وسيعقد هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد جلسة مع الجهاز الفني خلال أيام لحسم الأمور.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق على موافقة اتحاد الكرة على عدم تواجد لاعبي الأهلي في المعسكر المقبل من أجل الاستعداد لكأس العالم للأندية.

كما يقترب اللاعبين المحترفين وعلى رأسهم محمد صلاح وعمر مرموش من الغياب للحصول على فترة راحة.

ومن المقرر أن تتواجد فترة توقف دولي خلال شهر يونيو المقبل ولن يتواجد بها أي ارتباط رسمي للمنتخبات الإفريقية.

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