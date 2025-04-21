في دربي مثير.. الهلال يتعادل مع الشباب ويهدي فرصة لاتحاد جدة للابتعاد بالصدارة

الإثنين، 21 أبريل 2025 - 20:54

كتب : FilGoal

ميتروفيتش - علي البليهي - الهلال السعودي

تعادل الهلال مع الشباب في دربي مثير لمدينة الرياضة بهدفين لكل فريق.

المباراة أقيمت على ملعب المملكة أرينا بالجولة 29 من الدوري السعودي.

التعادل رفع رصيد الهلال للنقطة 62 في المركز الثاني بجدول الترتيب بفارق 3 نقاط عن اتحاد جدة الذي يلتقي حاليا مع الاتفاق.

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بينما ارتفع رصيد الشباب للنقطة 51 في المركز السادس.

تقدم الشباب بالهدف الأول عن طريق دانييل بودينس في الدقيقة السابعة بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وتعادل سرجي ميلينكوفيتش سافيتش للهلال بالدقيقة 31 مستغلا تمريرة من سالم الدسري داخل منطقة الجزاء ليسجل في الشباك.

وبعد دقيقة واحدة من بدقيقة واحدة تقدم الدوسري للهلال من انفراد بالمرمى بعد تمريرة من مالكوم.

وسجل محمد الشويرخ هدف التعادل للشباب في الدقيقة 68 برأسية مستغلا ركنية نفذها كريستيان جوانكا.

وسيلعب الهلال مباراته المقبلة في الدوري ضد الرائد، بينما يلتقي الشباب مع الفتح.

الهلال الشباب الدوري السعودي
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