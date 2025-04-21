عاد سريعا.. بيرنلي يفوز على شيفيلد ويصعد للدوري الإنجليزي رفقة ليدز

فاز بيرنلي على منافسه شيفيلد يونايتد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 44 ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وأحرز جوش براونهيل ثنائية بيرنلي، بينما سجل توماس كانون هدف شيفيلد يونايتد.

وعاد بيرنلي سريعا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما هبط في الموسم الماضي.

وصعد أيضا ليدز يونايتد إلى بريميرليج رفقة بيرنلي، إذ انتصر على ستوك سيتي بستة أهداف دون رد اليوم الاثنين وكان يحتاج إلى تعثر شيفيلد ليضمن العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان ليدز قد هبط في الموسم قبل الماضي، وبذلك عاد مرة أخرى بعد موسمين.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد بيرنلي للنقطة 94 في وصافة جدول الترتيب.

بينما يتصدر ليدز الترتيب بنفس الرصيد من النقاط لكن بأفضلية فارق الأهداف.

وتأكد هبوط ساوثامبتون وليستر سيتي من الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، ويقترب إبسويتش تاون من اللحاق بهما.