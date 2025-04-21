في الجول يكشف خطة الأهلي لتجهيز زيزو لكأس العالم.. موعد الإعلان عن الصفقة

كيف سيعمل الأهلي على تجهيز أحمد سيد "زيزو" قبل الانضمام للفريق بشكل رسمي ليكون جاهزا للمشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية؟

وانقطع زيزو عن مران الزمالك منذ عدة أيام وذلك بعد استبعاده من قائمة الفريق لمباراة ستلينبوش الجنوب إفريقي في الكونفدرالية.

وذلك وفقا لما كشفه مصدر من الزمالك لأن إدارة النادي الأبيض علمت أن زيزو وقع على عقود انتقاله للأهلي بداية من الموسم المقبل.

ولا يزال زيزو متغيب عن الزمالك وتقدم بشكوى ضد النادي في اتحاد الكرة، وأيضا النادي الأبيض تقدم بشكوى ضد اللاعب لغيابه عن الفريق دون إذن.

فكيف سيجهز الأهلي زيزو لكأس العالم للأندية؟ هذا ما يكشفه لكم FilGoal.com.

علم FilGoal.com أنه حتى الآن لم يتم إبلاغ الجهاز الفني في الأهلي أن زيزو سينضم للفريق وسيكون معه في كأس العالم للأندية.

وبمجرد إبلاغ الجهاز الفني في الأهلي بضم زيزو سواء قبل الإعلان الرسمي أو بعده سيتم تكليف الجهاز الطبي بإجراء قياسات بدنية شاملة لزيزو.

ومن ثم التنسيق مع مدرب الأحمال لوضع برنامج تأهيلي مكثف له ليكون زيزو جاهزا للمشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية.

كما أن الأهلي لن يعلن عن التعاقد مع زيزو إلا بعد نهاية الموسم في الفترة القانونية لذلك.

ويطير الأهلي إلى أمريكا يوم 5 يونيو المقبل للمشاركة في كأس العالم للأندية في نسختها الجديدة بمشاركة 32 فريقا. والتي تنطلق يوم 15 يونيو وفقا للتقويم المصري.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى للبطولة مع إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

ويلعب الأهلي مباراة الافتتاح ضد إنتر ميامي رفقة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وسيدعم الأهلي صفوفه في كأس العالم للأندية بـ محمود حسن "تريزيجيه" الذي انضم للنادي لمدة 5 مواسم مقبلة.

وأيضا حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري الذي سيلعب مع الأهلي كأس العالم للأندية فقط على سبيل الإعارة.