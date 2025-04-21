لاعب الاتفاق السعودي يصبح مالكا لنادي في ليتوانيا

أصبح موسى ديمبيلي لاعب الاتفاق السعودي مالكا لنادي مينيا الليتواني.

وأعلن اللاعب عن استحواذه لنادي مينيا ويعد النادي الثاني له.

ويمتلك اللاعب نادي مانسا في بلده مالي، ولذلك يصبح النادي الثاني له.

وانتقل اللاعب البالغ من العمر 28 عاما إلى الاتفاق السعودي في صيف 2023 في صفقة انتقال حر.

وتكون ديمبيلي في باريس سان جيرمان قبل أن ينتقل إلى الفئات العمرية المختلفة في فولام وتمكن من اللعب مع الفريق الأول.

وفي 2016 رحل إلى سيلتك دون مقابل وتألق بشدة حتى انضم إلى ليون في صيف 2018 مقابل 22 مليون يورو.

وتمت إعارته إلى أتليتكو مدريد لمدة 6 أشهر في شتاء 2021 قبل أن يستقر لموسمين مع ليون.

واستقر ديمبيلي مع الاتفاق منذ عام 2023 وحتى الآن.

ولعب ديمبيلي 21 مباراة مع الاتفاق خلال الموسم الجاري وسجل 7 أهداف وصنع 4 آخرين.