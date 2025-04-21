مصر تواجه نيجيريا وديا استعداد لأمم إفريقيا للشباب

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم خوض منتخب مصر للشباب لمباراة ودية جديدة استعدادا لبطولة أمم إفريقيا تحت 20 عاما.

وتقام كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما في مصر خلال الفترة ما بين 27 أبريل إلى 18 مايو.

ويلتقي منتخب مصر مع نيجيريا غدا الثلاثاء في تمام الساعة الخامسة مساء على استاد القاهرة استعدادا للمباراة.

ويفتتح منتخب مصر مبارياته في البطولة بمواجهة زامبيا يوم 27 أبريل.

وأوقعت القرعة مصر في المجموعة الأولى بجانب جنوب إفريقيا وزامبيا وسيراليون وتنزانيا.

ويصعد أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى كأس العالم للشباب الذي سيقام في تشيلي.

وعقد أسامة نبيه جلسة مع اللاعبين قبل المران وطالبهم بالالتزام بالتعليمات الفنية وضرورة تجنب إهدار الفرص السهلة أمام المرمى.