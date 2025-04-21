الأولمبية الدولية ترد على وزارة الشباب والرياضة بشأن مشروع تعديل القانون

أوضحت وزارة الشباب والرياضة عبر محمد الشاذلي المتحدث باسمها أن اللجنة الأولمبية الدولية ردت على الوزارة بشأن مقترح تعديل بعض نصوص قانون الرياضة.

وصرح المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي أن الوزارة تلقت ردا رسميا من اللجنة الأولمبية الدولية يثمن التواصل البناء مع الشباب والرياضة والرد السريع على خطابات الاولمبية الدولية.

وأكد متحدث الوزارة أن خطاب اللجنة الأولمبية الدولية تضمن التأكيد على تقديرها البالغ للتعاون مع الوزارة وإشادتها بالتعاون الوثيق مع الوزارة فى شأن سرعة الاستجابة والشفافية. وكذلك الالتزام الواضح من الوزارة.

مشيرا أن الأولمبية الدولية ثمنت على حرص الوزارة على إرسال نسخة باللغة الإنجليزية فور الانتهاء من صياغتها شكلا وموضوعا وكذلك عقد اجتماع عبر الفيديو كونفرانس للتأكيد على التوافق التام بين تصور المقترحات والتعديلات المزمع الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة

يذكر أن هذا الخطاب يأتي ردا على الخطاب الذى أرسلته وزارة الشباب والرياضة الأسبوع الماضي إلى اللجنة الأولمبية الدولية بشأن مقترحات تعديل بعض نصوص قانون الرياضة.

من جانبه قال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "خطاب الأولمبية الدولية جاء مقتضبا وبطلب محدد يقضى بضرورة إرسال نسخة تعديلات القانون خلال أيام قليلة".