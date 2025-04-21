فان دايك: لم أتفاوض مع أي ناد آخر سوى ليفربول.. وأرنولد مهم لنا

الإثنين، 21 أبريل 2025 - 19:39

كتب : FilGoal

فيرجيل فان دايك - ليفربول

شدد فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول أنه لم يتفاوض مع أي ناد آخر خلال الفترة الماضية قبل تجديد عقده.

وأعلن ليفربول الأسبوع الماضي تجديد عقد اللاعب الهولندي لمدة موسمين.

وقال فان دايك لـ بي بي سي: "سمعت عن توقيعي لناد آخر قبل تجديد عقدي مع ليفربول، لكن كل هذه الأشياء غير حقيقية، تفاوضت فقط مع ليفربول حتى توصلنا لاتفاق، بالنسبة لي لا يوجد إلا ناد واحد وهو ليفربول".

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وأضاف "جماهير ليفربول ستتذكر دائما أرنولد للأشياء الجيدة التي فعلها إذا رحل".

وأنهى حديثه قائلا: "منذ انضمامي وأرنولد رائع وهو مهم لفريقنا".

وتتواصل رحلة الهولندي مع ليفربول والتي بدأت منذ 7 مواسم ونصف في أنفيلد.

وانضم فان دايك من ساوثامبتون لليفربول في صفقة قياسية آنذاك في يناير 2018 ليصبح من أفضل مدافعي العالم.

ويقترب الهولندي من رفع لقب الدوري الإنجليزي رقم 20 مع ليفربول.

وسبق أن اختير أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي موسم 2019.

صاحب الـ 33 عاما حل في نفس العام أيضا في المركز الثاني بترتيب الكرة الذهبية خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويرتدي فان دايك شارة قيادة ليفربول منذ صيف 2023 وحتى الآن، وستستمر الشارة على كتفه على الأقل لمدة عامين جديدين.

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