المدير التنفيذي لـ ليفركوزن: لن نكون عقبة أمام تشابي ألونسو إذا أراد الرحيل

الإثنين، 21 أبريل 2025 - 19:14

كتب : FilGoal

تشابي ألونسو

شدد فيرناندو كارو المدير التنفيذي لباير ليفركوزن على أن الفريق لن يقف أمام تشابي ألونسو إذا أراد الرحيل عن الفريق.

وقال كارو في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت: "لدينا اتفاق مع تشابي ألونسو، إذا حصل على عرض لتدريب أي فريق لعب له من قبل سنجلس ونتحدث ولن نضع أمامه أي عقبات، لقد لعب لبايرن ميونيخ وريال مدريد وليفربول وريال سوسيداد ولذلك ربما يحصل على عرض من سوسيداد".

وتابع "القرار يجب أن يتخذ خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة ولا يجب الانتظار حتى نهاية الموسم وسنعرف كل شء قريبا".

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وأضاف "أنا هادئ لأن علاقتنا مع تشابي جيدة جدا وأنا مؤمن بأن كرة القدم بها مواقف تحدث مع بعض الفرق تؤثر على فرق أخرى ولكن حتى الآن نحن نخطط للموسم المقبل بتواجده".

وأكمل "إذا حصل ألونسو على اهتمام فريق آخر وكان الاهتمام متبادل سنناقش الأمر ولكننا نتنمى استمراره، وأنا أتمنى تتويج ريال مدريد بكل شيء لكي لا تتواجد تلك النقاشات".

وأتم "ريال مدريد خرج من دوري أبطال أوروبا ولكن بإمكانه التتويج بالدوري والكأس، ربما يمكن التنبؤ بالكثير ولكن حاليا لا يوجد أي شيء".

وكانت العديد من التقارير قد أشارت إلى إمكانية رحيل كارلو أنشيلوتي عن تدريب ريال مدريد بنهاية الموسم وتعيين تشابي ألونسو خلفا له.

باير ليفركوزن تشابي ألونسو
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