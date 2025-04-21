خبر في الجول – الأهلي يواجه باتشوكا وديا استعدادا لكأس العالم للأندية

استقر الأهلي على اسم الفريق الذي سيلعب ضده وديا استعدادا لكأس العالم للأندية وهو باتشوكا المكسيكي.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي اتفق على مواجهة باتشوكا المكسيكي وديا يوم 8 يونيو المقبل في أمريكا.

وذلك ضمن مرحلة الاستعداد لكأس العالم للأندية.

وسبق ولعب الأهلي ضد باتشوكا مرتين في كأس العالم للأندية ومرة في كأس إنتركونتيننتال وخسر جميع المواجهات.

ويطير الأهلي إلى أمريكا يوم 5 يونيو المقبل للمشاركة في كأس العالم للأندية في نسختها الجديدة بمشاركة 32 فريقا. والتي تنطلق يوم 15 يونيو وفقا للتقويم المصري.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى للبطولة مع إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

ويلعب الأهلي مباراة الافتتاح ضد إنتر ميامي رفقة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وسيدعم الأهلي صفوفه في كأس العالم للأندية بـ محمود حسن "تريزيجيه" الذي انضم للنادي لمدة 5 مواسم مقبلة.

وأيضا حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري الذي سيلعب مع الأهلي كأس العالم للأندية فقط على سبيل الإعارة.

بالإضافة إلى أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك الحالي والذي اتفق على الانتقال للأهلي عقب نهاية تعاقده مع الأبيض بنهاية الموسم الجاري، وهو الأمر الذي كشف عنه نادي الزمالك في وقت سابق.