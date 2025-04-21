مران الزمالك - زيادة الحمل البدني بعد الراحة السلبية وعودة ثنائي الأبيض

استأنف الزمالك تدريباته اليوم الاثنين على ملعب النادي استعدادا لمواجهة المصري في الدوري الممتاز، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة أربعة أيام عقب خوض مباراة سموحة في كأس عاصمة مصر.

وعقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، طالبهم خلالها بالتركيز في التدريبات.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية خاصة، حيث زاد الجهاز الفني من الحمل البدني للاعبين في مران اليوم بعد انتهاء الراحة السلبية.

وانتظم ناصر ماهر لاعب الزمالك في التدريبات الجماعية، بعدما اعتذر للجهاز الفني عما بدر منه في مباراة حرس الحدود بالدوري.

وشارك ناصر ماهر في الفقرة البدنية، بالإضافة إلى الجزء الفني بصورة طبيعية استعداداً للمباريات المقبلة.

كذلك شارك التونسي أحمد الجفالي في التدريبات الجماعية، بعدما تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بتمزق في العضلة الخلفية، وتسببت في غيابه عن المباريات خلال الفترة الماضية.

وشارك الجفالي في الفقرة البدنية، بالإضافة إلى الجزء الفني بصورة طبعية استعداداً للمباريات المقبلة.

وقام الجهاز الفني للفريق بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض بعض الجوانب الخططية قبل خوض تقسيمة فنية لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وحرص أعضاء الجهاز الفني على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة.

ويلتقي الزمالك مع نظيره المصري البورسعيدي يوم 1 مايو المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.