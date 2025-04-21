دوري المحترفين - خسارة الترسانة وطنطا والمنصورة.. ومنتخب السويس يفوز في صراع الهبوط

الإثنين، 21 أبريل 2025 - 18:24

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

استمرت اليوم مباريات الجولة 31 لدوري المحترفين وشهدت فوز بترول أسيوط على طنطا بهدفين مقابل هدف وحيد.

سجل كريم أسامة لطنطا، بينما سجل مصطفى صدفة وجودين هدفي البترول.

الفوز رفع رصيد بترول أسيوط إلى 39 نقطة في المركز الـ12، بينما تجمد رصيد طنطا عند 31 نقطة في المركز الرابع عشر.

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وتعادل سبورتنج سلبيا مع أبو قير للأسمدة، ليرتفع رصيد أبو قير إلى 58 نقطة في المركز الثالث، بينما يحتل سبورتنج المركز الأخير بـ 24 نقطة.

وفاز منتخب السويس 1-0 على المنصورة بهدف أحمد حمزاوي، ليرفع رصيده إلى 28 نقطة ويتقدم للمركز الثامن عشر مؤقتا.

بينما يتواجد المنصورة في المركز الخامس عشر برصيد 30 نقطة.

وأخيرا فاز بروكسي على الترسانة 2-1، ليرفع رصيده إلى 42 نقطة ويتقدم للمركز الثامن، بينما توقف رصيد الترسانة عند 39 نقطة في المركز الحادي عشر.

وكان ديروط قد تغلب على أسوان 1-0، وتعادل بلدية المحلة سلبيا مع المتصدر وادي دجلة.

كذلك فاز كهرباء الإسماعيلية على القناة 2-1، وتغلب الداحلية على السكة الحديد مودرن 1-0، وتعادل المقاولون العرب مع راية 1-1.

وتختتم مباريات الجولة اليوم الإثنين بلقاء وي السابع مع لافيينا التاسع عشر.

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