عودة الجفالي من الإصابة ومشاركته في تدريبات الفريق

الإثنين، 21 أبريل 2025 - 18:17

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد الجفالي

عاد أحمد الجفالي لاعب الزمالك للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية بشكل طبيعي.

وكان اللاعب يعاني من تمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه ضد إنبي.

وشارك الجناح التونسي في الفقرة الدنية بالإضافة إلى الجزء الفني بصورة طبيعية استعدادا للمباريات المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه المصري في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الثالثة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 1 مايو المقبل.

وتعاقد الزمالك مع الجفالي قادما من الاتحاد المنستيري في فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل 500 ألف دولار.

ولعب الجفالي 3 مباريات مع الزمالك قبل إصابته بمجموع دقائق 38 دقيقة ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 38 نقطة ويبتعد عن الأهلي الوصيف بنقطتين وعن بيراميدز المتصدر بـ6 نقاط.

الزمالك أحمد الجفالي
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