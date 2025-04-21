بعد اعتذاره للجهاز الفني.. ناصر ماهر يعود لمران الزمالك

انتظم ناصر ماهر لاعب نادي الزمالك في مران الفريق الجماعي بشكل طبيعي.

ناصر ماهر النادي : الزمالك الزمالك

وكان اللاعب قد غاب عن المباراتين الماضيتين للزمالك بسبب الإيقاف.

وعاد ماهر للتدريبات بعد التقدم بالاعتذار للجهاز الفني عما بدر منه قبل مباراة حرس الحدود.

وشارك ماهر في المران بشكل طبيعي بالجزء الفني والجزء البدني.

وحسبما علم FilGoal.com فإن ناصر ماهر قدم اعتذراه لإدارة الزمالك خلال جلسة جمعته بـ حسين لبيب رئيس النادي وفي حضور وكيله.

يذكر أن عبد الواحد السيد مدير الكرة في الزمالك قد أوصى بخصم 25% من مستحقات لاعب الوسط لرفضه الجلوس بديلا ضد حرس الحدود واعتراضه على عدم المشاركة أساسيا.

وحقق الزمالك انتصارا هاما على منافسه حرس الحدود بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من المرحلة النهائية للدوري المصري.

واستغل الزمالك تعثر بيراميدز والأهلي في المباراة التي جمعتهما في الجولة ذاتها وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وبهذا الفوز وصل الزمالك للنقطة 38 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري.

ويبتعد الزمالك بفارق نقطتين عن الأهلي الوصيف و6 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 28 عاما في 16 مباراة رفقة الزمالك في جميع البطولات خلال الموسم الجاري.

وسجل ناصر ماهر هدفين وصنع مثلهما خلال 934 دقيقة.