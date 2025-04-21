دوري NBA – فوز بوسطن وجولدن ستيت وأوكلاهوما في الجولة الأولى من الأدوار الإقصائية

الإثنين، 21 أبريل 2025 - 17:48

كتب : FilGoal

ستيفن كيري

افتتح بوسطن سيلتيكس حامل لقب دوري كرة السلة الأمريكية NBA الأدوار الإقصائية بالفوز على أورلاندو ماجيك في الجولة الأولى من القسم الشرقي.

وفاز بوسطن بنتيجة 103-86 على أورلاندو في أولى مباريات سلسلة الدور الأول بينهما.

وشهدت المباراة تألق دريك وايت لاعب بوسطن الذي سجل 30 نقطة، بينما كان باولو بانكيرو نجم أورلاندو هو أكثر لاعب تسجيلا للنقاط في اللقاء بـ36 نقطة.

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في مباراة أخرى ضمن القسم الشرقي فاز كليفلاند كافاليرز على ميامي هيت بنتيجة 121-100 ليتقدم في السلسلة من بدايتها.

وسجل دونفان ميتشيل نجم كليفلاند 30 نقطة كأفضل لاعب تسجيلا للنقاط في المباراة.

في القسم الغربي افتتح أوكلاهوما سيتي ثاندرز متصدر الترتيب سلسلة ممفيس جريزليس بفوز كبير بنتيجة 131-80.

وأخيرا فاز جولدن ستيت واريورز خارج ملعبه على هيوستن روكيتس بنتيجة 95-85 في مباراة شهدت تألق ستيفن كيري وجيمي باتلر من جانب جولدن ستيت.

وسجل ستيفن كيري 31 نقطة منها 5 ثلاثيات، بينما سجل جيمي باتلر 25 نقطة.

NBA جولدن ستيت ستيفن كيري بوسطن سيلتيكس
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