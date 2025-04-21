مؤتمر فليك: نستطيع هزيمة أي فريق في هذه الحالة.. ومباراة سيلتا جرس إنذار

يرى هانز فليك المدير الفني لـ برشلونة أن فريقه يستطيع هزيمة أي فريق في حالة واحدة وذلك قبل لقاء ريال مايوركا.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه ريال مايوركا في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري الإسباني الثلاثاء المقبل.

وقال المدرب الألماني خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "نأمل أن نستعيد ليفاندوفسكي خلال المباريات الحاسمة المقبلة، لكن لا نعرف متى سيعود".

وأضاف "ريال مايوركا يقدم موسما جيدا ولديه الفرصة للمشاركة الأوروبية الموسم القادم، يتمتع بدفاع قوي ومميزون في التحولات السريعة".

وأكمل "شتيجن جاهز، لكن علينا أن نقرر الوقت المناسب لعودته مرة أخرى".

وتابع "عندما تقترب من نهاية الدوري يصبح الفوز أصعب خصوصا ضد الفرق التي تنافس للتأهل إلى البطولات الأوروبية، لذلك علينا تقديم كل ما لدينا".

وواصل "عندما لم نفعل ما يجب أن نقدمه ضد سيلتا فيجو باتت الأمور أصعب علينا، هذه المباراة تعتبر جرس إنذار حقيقي بالنسبة لنا".

وشدد "نستطيع الفوز ضد أي فريق، لكن فقط في حالة إذا طبقنا خططنا بالشكل الصحيح، الحالة المعنوية في الفريق بعد العودة ضد سيلتا فيجو ممتازة، علينا أن نستمر هكذا".

وأتم "في بعض الأحيان عندما تكون مستحوذا على الكرة، لا يفكر أي أحد في احتمال فقدانها، كان هناك 4-5 حالات ضد سيلتا لم تعجبني وعرضتهم على اللاعبين".

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة.

ويأتي ريال مايوركا في المركز السابع برصيد 44 نقطة.