كافو يختار من يستحق الكرة الذهبية بين صلاح ورافينيا

تحدث كافو أسطورة منتخب البرازيل السابق عن سباق الكرة الذهبية للموسم الحالي.

رافينيا النادي : برشلونة محمد صلاح النادي : ليفربول برشلونة ليفربول

ويرى كافو أن المنافسة بين الثنائي محمد صلاح نجم ليفربول والبرازيلي رافينيا لاعب برشلونة.

وقال كافو في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو: "رافينيا يواجه منافسا قويا اسمه محمد صلاح".

وكشف "بكل صراحة رافينيا يستحق الكرة الذهبية هذا الموسم بفضل أرقامه القياسية التي يحققها مع برشلونة وكل ما يقدمه مع برشلونة".

ويقترب محمد صلاح من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي رفقة ليفربول هذا الموسم.

ويفصل ليفربول 3 نقاط فقط عن التتويج بالدوري الإنجليزي.

بينما ودع ليفربول منافسة دوري أبطال أوروبا بعد الخروج من ثمن النهائي.

أما برشلونة فوصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ويواجه إنتر.

كما يستمر برشلونة في المنافسة على لقبي الدوري الإسباني وكأس الملك هذا الموسم.

إذ وصل برشلونة إلى نهائي كأس الملك أمام ريال مدريد، بينما يتصدر ترتيب الدوري الإسباني بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد قبل ست جولات من النهاية.