كرة سلة - الكشف عن مواعيد ربع نهائي دوري السوبر
الإثنين، 21 أبريل 2025 - 15:16
كتب : FilGoal
اختتمت منافسات مرحلة المجموعة بدوري السوبر لرجال كرة السلة بانتصار الاتحاد على الأهلي في المباراة الختامية.
واقتنص الاتحاد صدارة الترتيب بينما حل الأهلي في المركز الثاني، وبذلك يبتعد الفريق السكندري عن كل من الأهلي والزمالك حتى المباراة النهائية.
وأعلن الاتحاد المصري جدول مباريات ربع النهائي والتي تقام بنظام Best of 5 أي الفائز بـ 3 مباريات يحسم تأهله لنصف النهائي.
وجاءت المباريات كالآتي:
الاتحاد × سموحة
الأهلي × هليوبوليس
الزمالك × المصرية للاتصالات
سبورتنج × الجزيرة
وتقام المباراة الأولى يوم الخميس 24 أبريل الجاري بينما الثانية يوم 25 من الشهر نفسه أمام الثالثة فستكون يوم 28 أبريل.
وحال الاحتياج للمباراتين الرابعة والخامسة ستكون يومي 29 أبريل الجاري و3 مايو المقبل.
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