مدافع بايرن على بعد خطوات من العودة للملاعب

اقترب دايوت أوباميكانو مدافع بايرن ميونيخ من العودة لصفوف فريقه.

وعاد أوباميكانو من فترة التوقف الدولي بإصابة في الركبة بعدما شارك مع منتخب فرنسا ضد كرواتيا بدوري الأمم الأوروبية.

وأوضح بايرن عبر موقعه: "استأنف دايوت أوباميكانو التدريبات بالكرة اليوم لأول مرة منذ خضوعه لجراحة في الركبة".

وتدرب اللاعب على أرض الملعب لأول مرة يوم الأربعاء ضمن مراحل تعافيه من إصابته في الركبة.

حين أصيب المدافع الفرنسي ذكر بايرن أن أوباميكانو سيغيب لعدة أسابيع.

قبل أن يوضح تقرير بيلد أن أوباميكانو سيغيب لمدة 6 أسابيع.

وشارك أوباميكانو في 33مباراة مع بايرن هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل هدفين وصنع 1.