حارس صنداونز: قادرون على هز شباك الأهلي في القاهرة.. لقد فزنا هناك من قبل

يؤمن دينيس أونيانجو حارس ماميلودي صنداونز بأن فريقه يملك فرصة لخطف تذكرة التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا من الأهلي في القاهرة.

وعاد الأهلي من جنوب إفريقيا بتعادل سلبي مع صنداونز في ذهاب نصف النهائي، وتقام مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة.

وقال أونيانجو في تصريحات للصحفيين: "أعتقد أن عدم استقبالنا لأي هدف في الذهاب أمام الأهلي ترك مواجهة الإياب مفتوحة لأي احتمالات لأننا نعلم أننا قادرون على التسجيل، وقد فزنا في القاهرة من قبل".

وتعرض الأهلي لخسارة واحدة خلال 7 مباريات جمعته بصنداونز في القاهرة، وكانت في مرحلة المجموعات عام 2022.

وأضاف "لا يزال باب التأهل للنهائي مفتوحا أمام أي فريق، الجميع في صنداونز يتطلع إلى الظهور في المباراة النهائي، بالطبع، كنا سنصعّب عليهم الأمر بتسجيل هدف على أرضنا".

وأتم الحارس الأوغندي "الأهلي لعب بخماسي دفاعي متماسك للغاية، وكما أغلق خط الوسط، لذا أعتقد أن مباراة الإياب بالقاهرة ستكون مفتوحة أكثر من مباراة الذهاب في بريتوريا".

ويستضيف الأهلي فريق صنداونز ضمن منافسات إياب نصف النهائي في تمام السابعة من مساء الجمعة المقبل.

ويحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة من أجل حسم بطاقة التأهل إلى النهائي.