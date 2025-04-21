تقرير: أبرزهم ريال بيتيس.. الجيش الملكي يوافق على مناقشة عروض بيع نجمه في الصيف

منحت إدارة الجيش الملكي المغربي الضوء الأخضر لمناقشة العروض المقدمة لشراء أمين زحزوح نجم الفريق.

وكشف موقع جورنال سبور المغربي أن إدارة الجيش الملكي وافقت على بيع زحزوح عقب نهاية الموسم الجاري.

وأشار التقرير إلى أن الجيش تلقى عددا من العروض الأوروبية لضم أمين زحزوح في الصيف.

وأوضح التقرير أن العروض من إسبانيا وفرنسا بجانب فريق إيطالي.

لكن العرض الأبرز لأمين زحزوح كان من ريال بيتيس.

ويشترط نادي الجيش الملكي المغربي الحصول على مقابل مالي محدد بجانب نسبة حال تم بيع اللاعب من النادي الأوروبي.

وودع الجيش الملكي منافسات دوري أبطال إفريقيا من ربع النهائي أمام بيراميدز.

وخسر الجيش الملكي بنتيجة 4-3 بمجموع المباراتين بعد الخسارة ذهابا 4-1 بجانب الفوز في الإياب بهدفين دون مقابل.

ويلعب أمين زحزوح -24 عاما- في مركز صانع الألعاب وساهم في 19 هدفا مع الجيش الملكي هذا الموسم.

ونجح زحزوح في تسجيل 10 أهداف وصناعة 9 آخرين بمختلف المسابقات.