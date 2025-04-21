القبض على مشجع في الدوري الفرنسي بسبب مقذوف

الإثنين، 21 أبريل 2025 - 13:41

كتب : FilGoal

مونبيليه - سانت إيتيان

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على مشجع تسبب في إصابة مساعد حكم مباراة سانت إيتيان ضد أولمبيك ليون بمقذوف من المدرجات.

وكان أحد لاعبي ليون يستعد لتنفيذ رمية تماس قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة، لكن الحكم المساعد وضع يده على رأسه بعدما أصيب بمقذوف من المدرجات.

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وحاول الطاقم الطبي لليون علاج مساعد الحكم قبل أن يغادر الفريقان وطاقم التحكيم أرض الملعب نحو غرف خلع الملابس.

وتوقفت المباراة لأكثر من 40 دقيقة بعد إصابة الحكم المساعد.

وأفاد نادي سانت إيتيان في بيان: "بعد توقف المباراة اتخذ النادي على الفور جميع الإجراءات اللازمة لكشف الحقائق بدقة. وقد مكّن هذا التحقيق سريعًا من تحديد هوية الجاني المزعوم لإطلاق المقذوف".

وأضاف "استنادا إلى معلومات قدّمها النادي، وبالتعاون مع السلطات، أُلقي القبض على الشخص فور مغادرته الملعب. وهو الآن قيد الاحتجاز لدى الشرطة. وسيقدّم نادي سانت إيتيان شكوى ضده".

وشدد "سيتخذ النادي أشدّ العقوبات من جانبه، حتى لا يفلت هذا العمل المنفرد من العقاب".

وأتم البيان "يُؤكّد سانت إتيان التزامه التام بمكافحة جميع أشكال العنف، وسيواصل العمل بحزم مع جميع الجهات المعنية لتمكين اتخاذ أشد التدابير ضد مرتكبي هذا النوع من الأعمال".

وكان سانت إيتيان متقدما بهدف لوكاس ستاسين قبل توقف المباراة بسبب إصابة الحكم المساعد.

مع استئناف اللقاء ضاعف ستاسين النتيجة في الدقيقة 66.

ولم يكن الهدف الذي سجله تانر تسمان بعدها بـ10 دقائق كافيا لإنقاذ ليون من الخسارة.

سانت إيتيان ليون الدوري الفرنسي
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