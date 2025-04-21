الشرق الأوسط: جناح النصر يخطر إدارة النادي برغبته في الرحيل

الإثنين، 21 أبريل 2025 - 13:17

كتب : FilGoal

رونالدو وعبد الرحمن غريب

أفادت جريدة الشرق الأوسط بأن عبد الرحمن غريب جناح النصر أخطر إدارة ناديه رغبته في منحه فرصة الانتقال لفريق أخر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد عبد الرحمن غريب مع النصر في صيف عام 2026.

وجاءت أسباب رغبة عبد الرحمن غريب بالانتقال لفريق آخر من أجل خوض تجربة جديدة والحصول على دقائق لعب أكثر من التي يحصل عليها في النصر، حسب التقرير.

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وبالرغم من مشاركته في 29 مباراة مع النصر هذا الموسم من أصل 42 مواجهة للفريق حتى الآن في مختلف البطولات، فإن دقائق لعبه الفعلية بلغت 1069 دقيقة من أصل 2610 دقيقة في المباريات الـ29 التي شارك فيها.

بمعنى أنه لم يلعب إلا ما نسبته 40.1% من عدد الدقائق الكاملة للمباريات الـ29 التي شارك فيها مع فريقه هذا الموسم حتى الآن.

ولم يسجل غريب أي هدف مع النصر هذا الموسم، فيما قام بصناعة 3 أهداف.

وانقسمت مشاركاته بين 18 مباراة في الدوري السعودي، و7 مباريات في دوري أبطال آسيا للنخبة، و2 في كأس الملك، و2 في كأس السوبر السعودي.

وانضم غريب لنادي النصر قادماً من نادي أهلي جدة في صيف عام 2022.

عبد الرحمن غريب النصر
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