الدماطي: لسنا في حاجة لتبرير موقفنا بشأن موارد الأهلي.. وقيمة الصفقات معلنة

الإثنين، 21 أبريل 2025 - 13:05

كتب : FilGoal

الأهلي بطل إفريقيا للكرة الطائرة - محمد الدماطي

تحدث محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عن الموارد المالية للنادي.

وشدد الدماطي على أن قيمة الصفقات التي يبرمها الفريق تكون معلنة بجانب الجوائز المالية التي يحصل عليها النادي من البطولات الدولية.

وقال محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عبر قناة إم بي سي مصر 2: "الحمد لله الأداء كان جيدا أمام صنداونز في الذهاب لكن لا يزال هناك 90 دقيقة في القاهرة، يجب استمرار التركيز من أجل تحقيق الهدف بالتأهل إن شاء الله".

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وتابع "أعتقد أن تلك المباراة هي الأفضل لنا أمام صنداونز في جنوب إفريقيا، وكانت هناك فرص قريبة لكن قدر الله وما شاء فعل وأتمنى حسم التأهل يوم الجمعة".

وشدد "مارسيل كولر له كل الدعم من مجلس الإدارة وتحقيق حلم لقب إفريقيا الثالثة على التوالي".

وكشف الدماطي "الجماهير في جنوب إفريقيا قلقة من جمهور الأهلي، وأتمنى ترجمة ذلك داخل الملعب يوم الجمعة ودعم الفريق وعدم استعجال اللاعبين".

وأوضح "أزمة تصريح الطيران مشكلة عامة في جنوب إفريقيا ولم تكن خاصة مع النادي الأهلي والحمد لله تم حل الأمر".

وبالحديث عن مصدر دخل الأهلي أجاب "مهما تحدثنا عن موارد النادي الأهلي والمشاركة في بطولات عالمية تحقق لنا عوائد دولارية بجانب عقود البث والرعاية وفروع النادي وكالمختلفة لن يقتنع البعض".

وشدد "نحن لسنا في حاجة لتبرير موقفنا، المفترض أن يفرح الناس بما يحققه الأهلي".

وواصل "كل الصفقات التي أبرمناها كانت في الإطار المنطقي، كان لدينا عجز في توفير الدولار وليس السيولة المالية، وتم حل الأمر عن طريق مكافآت البطولات الدولية".

واختتم الدماطي تصريحاته "حصلنا على بطولة إفريقيا مرتين على التوالي بجوائز 4 ملايين دولار ومثلهم من المشاركة في كأس العالم للأندية بنظامها القديم، وحاليا فيفا أعلن جوائز النسخة الجديدة بالحصول على 9.5 مليون دولار".

ويستضيف الأهلي فريق صنداونز مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف في جنوب إفريقيا.

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