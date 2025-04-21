كيف قاد مدرب الشباب السعودي ولفرهامبتون للبقاء في الدوري الإنجليزي

الإثنين، 21 أبريل 2025 - 12:53

كتب : FilGoal

ولفرهامبتون

يوم 19 ديسمبر الماضي، أعلن ولفرهامبتون تعيين البرتغالي فيتور بيريرا، بعدما فسخ الأخير تعاقده مع الشباب السعودي في منتصف الموسم، وبعد 4 أشهر قاد الفريق للبقاء في الدوري الإنجليزي، فكيف حدث ذلك؟.

بيريرا كان يسير بشكل جيد مع الشباب قبل أن يصله العرض الذي وصفه بالحلم من أحد فرق الدوري الإنجليزي.

وبعد مفاوضات بين الطرفين في السعودية، أعلن الشباب عبر موقعه "انتهت العلاقة التعاقدية مع فيتور بيريرا، هذه الخطوة جاءت بناء على قرار المدرب البرتغالي بفسخ عقده والتزامه بدفع الشرط الجزائي على الرغم من مساعي الإدارة في إتمام عقده".

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بعدها أعلن الذئاب تعيين بيريرا ليبدأ رحلته مع الفريق بمواجهة ليستر سيتي ضمن الجولة 17 من الدوري.

وقتها لم يفز ولفرهامبتون إلا بمباراتين من أصل 16 مباراة خاضها قبل وصول فيتور بيريرا.

يوم الأحد، أكد الفريق البقاء في الدوري بفوزه على مانشستر يونايتد في أولد ترافورد، ليحقق الفريق بذلك فوزه الخامس على التوالي وهو رقم قياسي للنادي.

وبذلك تقدم ولفرهامبتون من المركز قبل الأخير بفارق 5 نقاط عن المركز الـ17 أول المراكز المؤدية للبقاء، إلى المركز الـ15 بفارق 17 نقطة عن أول المراكز المؤدية للهبوط، وهو المركز الـ18.

طوال هذه الرحلة حقق 9 انتصارات أسهمت في بقاء الفريق بدوري الأضواء.

ويمتد تعاقد بيريرا مع الذئاب حتى نهاية الموسم المقبل.

وتولى بيريرا تدريب فريق ولفرهامبتون بعد إقالة جاري أونيل بسبب سوء النتائج.

وقاد بيريرا فريق الشباب في 15 مباراة هذا الموسم، بواقع 13 مباراة بالدوري السعودي، ومبارتان في الكأس.

وترك المدرب البرتغالي الشباب في المركز السادس بالدوري السعودي برصيد 23 نقطة.

ويحتل الشباب حاليا المركز نفسه برصيد 50 نقطة، تحت قيادة المدرب التركي فاتح تريم.

ولفرهامبتون الشباب فيتور بيريرا
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