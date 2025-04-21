هدف برشلونة وليفربول.. مدافع ليفركوزن يؤكد رحيله وعدم تمديد تعاقده

الإثنين، 21 أبريل 2025 - 12:21

كتب : FilGoal

جوناثان تاه - باير ليفركوزن

أكد جوناثان تاه مدافع باير ليفركوزن رحيله عن فريقه بنهاية هذا الموسم.

وينتهي تعاقد جوناثان تاه مع باير ليفركوزن بنهاية الموسم الجاري ويحق للاعب التوقيع لأي نادي.

وقال تاه عبر جريدة كيكر: "في لحظة ما، اتخذت قرارا بعدم تمديد عقدي مع ليفركوزن وعدم البقاء هنا".

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وأضاف الدولي الألماني "لا يزال الوضع كذلك حتى الآن".

ويعتبر تاه أحد أبرز المرشحين للانضام إلى برشلونة الموسم المقبل.

قبل أسابيع، كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو عن انتظار جوناثان تاه موقف برشلونة النهائي رغم العروض الكبيرة التي تلقاها.

وأشار التقرير إلى استعداد تاه لانتظار حسم برشلونة لوضعه المالي ومسألة اللعب النظيف أولا قبل أن ينتقل في صفقة انتقال حر.

وتلقى البالغ من العمر 29 عاما عروضا بينها ثنائي الدوري الإنجليزي من ليفربول وتوتنام، حسب العديد من التقارير.

وخاض جوناثان تاه 45 مباراة مع باير ليفركوزن هذا الموسم في مختلف المسابقات.

ونجح تاه رغم مركزه كمدافع في المساهمة بـ4 أهداف إذ سجل 3 أهداف وصنع 1.

برشلونة ليفربول باير ليفركوزن جوناثان تاه
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